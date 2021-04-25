 

Лукашенко заявил о невозможности «поглощения» Белоруссии Россией

25.04.2021, 3:02, Новости дня
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Вариант «поглощения» Белоруссии Россией не обсуждался на встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, Минск заинтересован в независимости, сообщил белорусский лидер.

«Даже речи об этом не шло. И сегодня им (противникам действующей власти) хочется нас толкнуть на этот путь. Поэтому нам надо действовать и не допускать ошибок. Если бы я поехал, как они вещали, продавать или сдавать Белоруссию, слушайте, это бы им подарок был. А нам это не нужно», – цитирует Лукашенко БелТА.

«Я уже сколько раз говорил: я – первый президент нашей независимой Белоруссии, нам посчастливилось с вами построить первое независимое государство. Какой Лукашенко может пойти против этого и разрушить его или кому-то сдать, или куда-то вовнутрь присоединить?! Я больше всего заинтересован, чтобы мы были независимы», – добавил глава республики.

В четверг прошли переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, они продолжались около четырех часов; лидеры обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказывал, что вопросы «слияния» РФ и Белоруссии на встрече не обсуждались, а тема интеграции постоянно находится на повестке дня.



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