 

«Левее Ленина» – сенатор США раскритиковал антиполицейскую политику Байдена

25.04.2021, 2:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жизнь американцев превратится в «потрясающе реалистичную имитацию ада», когда Демократическая партия лишит полицию финансирования, заявил в интервью Fox News сенатор США Джон Кеннеди. По его словам, «ребяческая» и «инфантильная» политика американских левых не встречает никакого противодействия со стороны пожилого президента Джо Байдена.

Сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди много думал о том, что такое правосудие. Сегодня он с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, сенатор. Сам я не юрист, но знаю, что вы юрист. В моём понимании правосудие — это решение по конкретному делу: если виновный осуждён, это правосудие. Почему же это дело (об убийстве Джорджа Флойда. — ИноТВ) — референдум обо всей стране?

ДЖОН КЕННЕДИ, сенатор США: Я слушаю госпожу конгрессмена и думаю: «При всём уважении, как можно в её возрасте верить во всю эту чепуху?» По-моему, Такер, именно в этом всё дело. Ни один беспристрастный человек не думает, что копы, многие из которых принадлежат к расовым меньшинствам, каждый день встают и идут на работу в надежде кому-нибудь навредить, расовым меньшинствам и не только. Это же абсурд!

Но пробуждисты* вроде этой конгрессвумен действительно в это верят! Они действительно ненавидят копов, просто за то, что те — копы. Они действительно хотят лишить полицию финансирования. А это превратило бы жизнь в потрясающе реалистичную имитацию ада. Пробуждисты действительно верят, что, если коп застрелил преступника, всегда виноват коп, а если преступник застрелил копа, всегда виновато оружие.

Эти люди действительно презирают Америку. А должны бы испытывать благодарность. Но они испытывают презрение. И они недовольны и не будут довольны, пока не достучатся кувалдой до самой сердцевины Америки. Вы, наверное, говорите себе: «Ну, это же Америка, вы вправе верить, во что хотите». И я согласен. И я смотрю на них не без надежды. Медузы уже 650 миллионов лет как-то выживают без мозгов, так что и у них есть надежда. Но меня разочаровывает президент Байден…

Да.

ДЖОН КЕННЕДИ: Он всё это поощряет. Я слушал его вчера вечером. И он мог бы быть умнее. В его возрасте и с его опытом просто невозможно не понимать, что это абсурд. Люди всё время говорят: «Не судите его строго, может быть, он просто потерял хватку». Нет. Он должен быть умнее. И он не… Он это поощряет. И это вредит Америке, вредит людям. И я знал, что президент Байден будет левее центра, но я и помыслить не мог, что он будет левее Ленина. Ему надо взяться за ум. Да.

Взрослые люди в партии должны это остановить. Потому что это заходит слишком далеко.

ДЖОН КЕННЕДИ: Это ребячество. Это инфантильно. И страдают люди.

Жутко. Спасибо, сенатор Кеннеди, я вам признателен.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2021 года.

* «Пробуждисты» (wokeristas) — неологизм, введённый сенатором Кеннеди. Левую идеологию в США часто описывают словом woke — «пробуждённый, прозревший» (прим. ИноТВ).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.11 / В Одессе планировали фальсификацию второго тура выборов мэра в пользу Скорика

02.11 / ФСБ пресекла ввоз 50 кг наркотиков из Польши

03.07 / Тайная смерть домашних животных: кто травит собак кинолога

05.03 / Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской

05.04 / 4 апреля на Донбассе боевики один раз нарушили перемирие – штаб ООС

10.03 / Сотый выпуск «Анекдот Шоу» выйдет на «Одноклассниках»

16.11 / CNBC – «Пора домой» — и.о. главы Пентагона заявил, что США должны прекратить бесконечные войны

01.09 / Английских депутатов обяжут проходить тренинг по борьбе с бессознательным расизмом

23.03 / «Двигайтесь бодрее» — Шрёдер призвал ЕС поспешить с допуском «Спутника V»

09.04 / Власти Южной Кореи продлили карантин до конца апреля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика