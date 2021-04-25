Маас – настоящие сторонники преодоления последствий пандемии в Сербии и Косово — не РФ или Китай, а страны ЕС

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас совершил поездку в Сербию и Косово, пишет Süddeutsche Zeitung. На первый план в ходе визита вышли борьба с пандемией и вакцинация населения. Как считает издание, Маас был «явно раздражён» тем, что в Сербии царит впечатление, будто РФ «действует как спаситель». Он отметил, что «внимание средств массовой информации к вакцине Спутник V слегка преувеличено» и что настоящими сторонниками «преодоления экономических и социальных последствий пандемии» являются не РФ и Китай, а страны Евросоюза.



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Он хотел побывать здесь давным-давно. Хайко Маас сообщил, что в течение года ему приходилось откладывать поездку из-за «пандемии и распространения инфекции». Министр иностранных дел ФРГ за бокалом шампанского смог почувствовать, насколько за этот год изменился мир. В узком кругу он открыл новое здание посольства Германии в столице Сербии Белграде. В течение некоторого времени Маас стоял рядом с председателем сербского и министром по делам Европейской интеграции. Оба интересовались, как обстоит дело с вакцинацией в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.

Маас ответил, что в середине мая можно будет начать вакцинацию граждан в возрасте до 60 лет. Сербские хозяева вежливо кивнули. В Сербии уже 27,8% граждан получили хотя бы первую дозу, 18,8% прошли полную вакцинацию. «У вас есть четыре вакцины. Вы можете выбирать», — заявил президент Сербии Александр Вучич на совместной с Маасом пресс-конференции. В Сербии нет недостатка в вакцинах, недостаток скорее в людях, которые хотят сделать прививку.

Год назад, когда планировалась эта поездка в Сербию и Косово, речь шла о сложном процессе нормализации отношений между двумя странами. Так обстояло дело и сейчас, но борьба с пандемией и гонка за вакцинами вышли на первый план. Сербия воспользовалась помощью РФ и Китая в вакцинации населения и тем самым избежала контактов со странами ЕС, а в бедном Косово прививочная кампания почти не проводилась.

Тем не менее, именно проблемы с вакцинацией в Германии преследовали Мааса до Балкан. Маас похвалил сербские успехи. По его словам, Германия и ЕС тоже навёрстывают упущенное. Каждый пятый уже получил первую дозу вакцины. Между тем, из Москвы поступает сообщение о том, что Германия намерена закупить к августу 30 миллионов доз вакцины «Спутник V». Об этом заявил прибывший с визитом в Россию премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

Маас явно раздражён тем, что в Сербии царит впечатление, будто РФ действует как спаситель. По его словам, Сербии необходимо принимать во внимание отношения с Россией. Он отметил, что в Германии было использовано в три раза больше доз вакцины, чем в России. Кроме того, BioNTech собирается производить в Марбурге 60 миллионов доз ежемесячно. Он заявил, что «внимание средств массовой информации к вакцине Спутник V слегка преувеличено». Ей ещё предстоит пройти одобрение в ЕС. Накануне Маас уже выразил опасения по поводу того, что саксонца могут «использовать» в интересах Москвы, и выразил надежду, что Кречмер затронет такие темы, как «ситуация с Алексеем Навальным и сложное и опасное положение на востоке Украины». Для Мааса поездка на Западные Балканы — это посещение одного из мест, представляющего собой «срез конфликта» с Россией. В Белграде концерн «Газпром» вывесил флаги РФ и Сербии с надписью: «Партнёрство во имя будущего».

Кажется, Вучич достаточно часто поддерживал это впечатление, но теперь будто бы намерен его развеять. За ужином он угостил гостя не только сербскими деликатесами, но и множеством цифр, которые должны свидетельствовать о сближении его страны с Европейским союзом. Во время пресс-конференции Вучич по возможности избегал разговоров о России. Отвечая на вопрос о «Спутнике V», президент, как отмечает издание, «создавал впечатление, что надёжность поставок из РФ оставляет желать лучшего».

Накануне в Приштине новый президент Косово Вьоса Османи ещё раз дала Маасу понять, что она рассматривает «Спутник V» как средство расширения влияния РФ на Балканах. «Чем больше нас поддерживает ЕС, тем больше будет подавляться влияние России», — решительно сказала она. Маас подчеркнул, что ЕС может помочь странам региона с вакцинацией. По его словам, «возможно, РФ и Китай быстрее, чем Европейский Союз, поставили первые вакцины», но поставки «самых эффективных» западных вакцин в страны Балкан уже начались.

Недавно ЕС выпустил партию, содержащую 651 тыс доз, 95 тыс из которых предназначены для Косово. По словам Мааса, всего через несколько месяцев станет ясно: «Настоящие сторонники преодоления экономических и социальных последствий пандемии находятся не в Москве или Пекине, а в столицах государств-членов Европейского Союза», пишет Süddeutsche Zeitung.