Fox News – «Большой Брат почтальон» следит за американцами в соцсетях

Почтовая служба США занимается слежкой за американцами в социальных сетях, передаёт Fox News со ссылкой на Yahoo News. Как отмечает телеканал, ведомство собирает информацию о готовящихся протестах. При этом под колпаком оказываются правые организации вроде Proud Boys, а левые радикалы, учинившие большинство погромов в стране, почему-то не интересуют «Большого Брата».

Хорошая картинка. «Большой Брат почтальон». Но, оказывается, это правда. Почтовая служба не только доставляет почту, но и шпионит за вами. Это реальность. С подробностями корреспондент Fox News Трейс Галлахер. Здравствуйте, Трейс!

ТРЕЙС ГАЛЛАХЕР, корреспондент Fox News: Такер, эксперты в области права сбиты с толку. По двум причинам. Во-первых, потому что, следя за аккаунтами американцев в соцсетях, Почтовая служба США осуществляет контроль над защищённой законом свободой слова. И это, конечно же, вызывает беспокойство: а соответствует ли это конституции?

Во-вторых, если Большой Брат почтальон ищет преступления, разве это не работа ФБР? Тем не менее, согласно служебной записке, попавшей в руки Yahoo News, почтовая инспекция США, правоохранительный орган Почтовой службы США, проводит так называемую программу тайных операций в интернете, или iCOP. Главная задача, по всей видимости, — сбор данных о запланированных протестах.

В документе, попавшем в руки Yahoo, Большой Брат почтальон интересуется «подстрекательскими» постами о мартовском Всемирном митинге за свободу — тогда тысячи людей по всему миру выступили против коронавирусных карантинных мер. Но вместо того чтобы искать потенциально преступное поведение любых сторон, наблюдение было сосредоточено, главным образом, на Facebook и, цитирую, «склоняющихся вправо Parler и Telegram».

В служебной записке также упоминается правая организация Proud Boys, а также говорится без ссылок на какие-либо данные спецслужб, что некоторые в Parler намереваются, цитирую, «нанести серьёзный ущерб». Однако никакие левые организации, вроде «Антифа», не упоминаются. Что удивительно, ведь в минувшем году именно левые организации устроили львиную долю акций протеста с беспорядками.

Кстати, Всемирный митинг за свободу действительно привёл к беспорядкам в некоторых странах, но в нашей стране ничего такого не наблюдалось. Такер?

Это о многом говорит. Большое спасибо, Трейс Галлахер.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2021 года.