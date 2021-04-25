Молдова получила партию российской вакцины “Спутник V”

По словам Санду, препарат в Молдову поставили как гуманитарную помощь. Она поблагодарила РФ за вакцину.

https://www.facebook.com/maia.sandu/posts/1570900223118591

Как пишет NewsMaker, “Спутник V” сопровождали председатель Партии социалистов, экс-президент Молдовы Игорь Додон и два депутата Госдумы РФ. Санду не встречала вакцину в аэропорту. Это сделали спикер парламента Зинаида Гречаная, госсекретарь минздрава Игорь Куров и посол РФ в Молдове Олег Васнецов.

Из 142 тыс. доз 62 тыс. – для Приднестровья.

До поставки российского препарата Молдова получила 290 доз вакцин (204 тыс. – из Румынии, еще 86 – по программе COVAX). По данным минздрава страны, для получения коллективного иммунитета в Молдове надо привить 2,5 млн человек (для чего необходимо 5 млн доз вакцин), отмечает NewsMaker.

Санду просила посла РФ помочь получить доступ к вакцине “Спутник V”.

Контекст:Вакцинация от корнавируса в Молдове началась 2 марта. На тот момент страна получила около 20 тыс. доз вакцины производства AstraZeneca. Согласно планам властей страны, вакцинацию проведут в три этапа. За первые два месяца вакцинации планируют привить 70 тыс. медицинских и социальных работников.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Молдове, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии выявлено более 248 тыс. случаев COVID-19, умерло 5709 человек. В Молдове живет около 3,5 млн человек.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 12 апреля препарат “Спутник V” одобрили для использования в 60 странах.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В международном журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

EMA начало проверять российскую вакцину против коронавируса 4 марта. 23 марта глава EMA Эмер Кук заявляла, что агентство готовится к инспектированию предприятий в РФ, где производится “Спутник V”, сообщало издание Politico.

Некоторые страны ЕС (в частности, Словакия и Венгрия) начали поставки “Спутника” до официального одобрения вакцины европейским регулятором.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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