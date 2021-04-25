Турция начала спецоперацию против курдов в Ираке

Анкара отправила на север Ирака войска специального назначения на борьбу с членами Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило министерство национальной обороны Турции.

«Герои-спецназовцы наших вооруженных сил – в Северном Ираке, – говорится в Twitter ведомства.

В спецоперации принимают участие около 50 самолетов и беспилотных летательных аппаратов ВВС Турции, воздушные атаки велись по объектам РПК в районах Метина, Авашин, Кандиль, Зап и Гара, штурмовые гаубицы стреляли по пограничным заставам. После точечной стрельбы с воздуха и с земли сухопутные войска спецназначения вошли в северный Ирак, пишет газета Hurriyet.

Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых Турция проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тыс. членов РПК внутри страны и 6,9 тыс. за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тыс. человек.

Зимой курды предупреждали о подготовке вторжения Турции на север Сирии.

Ранее администрация турецкого лидера сообщила, что Эрдоган призвал президента США Джо Байдена прекратить поддержку РПК в Сирии и организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.