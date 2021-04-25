Итальянский журналист: Европейских деятелей культуры втягивают подписываться за Навального

Трудно представить ситуацию, при которой митинг в Италии стартует из Португалии, а митинг во Франции организован в Испании. Однако митинги 21 апреля в поддержку блогера Алексея Навального были провозглашены с территории Литвы, Германии и Великобритании, пишет итальянский журналист Стефано Верноле, который также высказался о тех, кто подписался под коллективным письмом в поддержку Навального.

«Жалко, что наших звезд, актеров, деятелей культуры и ученых втягивают в кампанию с просьбой о приеме врачей. Им говорят, что «человек умирает», и они, конечно же, подписываются. Не вникая в суть, не перепроверяя факты. И не в первый раз – ведь точно такие же письма они подписали для якобы режиссера Сенцова, для Савченко, которые тоже якобы умирали в российских тюрьмах из-за политики, а не терроризма», – пишет замдиректора итальянского журнала «Евразия» Стефано Верноле.

Он отметил, что некоторые из этих культурных деятелей Европы знают, например, что, когда Сенцов вернулся в Украину, то признался в том, что «действительно готовил теракт». «Готовы ли эти музыканты и актеры расписаться за террориста? В любом случае их много в европейских тюрьмах», – задается вопросом Верноле.

По его словам, «такой же сценарий с голодовкой» Навального. «Почему это время от времени повторяется? Тот же сюжет, те же методы, те же претензии. Вы думаете, русские этого не замечают?» – отмечает он.

Угрозы ввести против РФ очередные санкции Верноле приписал политикам, «которые не усвоили урок». «Россияне санкций не особо боятся. Они долго жили без нас и снова быстро научились это делать. Как всегда, придумали что-то новое, придумали, как это сделать самостоятельно. Кто проиграл от этих санкций, чтобы позволить себе снова им угрожать?» – подчеркнул журналист.

Он особо отметил, что несогласованные митинги 21 апреля в поддержку Навального были «провозглашены теми россиянами, которых приняли на своей территории Литва, Германия, Великобритания». «Представим себе похожую ситуацию: митинг в Италии стартует из Португалии, митинг во Франции организован в Испании, митинг в Греции – из Исландии. Как бы вы их оценили? И кто выбрал этот день – 21 апреля, когда президент РФ Владимир Путин зачитал свое послание Федеральному Собранию? Кому был нужен имидж массовых беспорядков в день важных внутренних и, прежде всего, внешнеполитических заявлений?» – спрашивает автор статьи.

Верноле пришел к выводу, что «испытание на прочность провалилось». «Организаторы анонсировали самый впечатляющий сбор в истории России: пообещали вывести на площадь 400 тысяч человек, показывая изображения, размещенные кем-то на специально созданном сайте. Но во всей России, где проживает 146 миллионов человек, в демонстрации приняли участие от 14 до 20 тысяч граждан», – подытожил Стефано Верноле.

По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками блогера Навального 21 апреля, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. В то же время оппозиционный политик Михаил Светов упрекнул организаторов митинга Ивана Жданова и Леонида Волкова в том, что те скрыли от своих сторонников тот факт, что еще накануне митинга блогера перевели в гражданскую больницу. По мнению Светова, это «манипулирование доверием».

В пятницу блогер Навальный, который отбывает тюремное наказание, прекратил голодовку, начатую якобы из-за недопуска к нему врачей. Свое решение начать есть он отметил тем, что его дважды обследовал консилиум гражданских медиков, которые проводили анализы и знакомили его с их результатами.