 

Манижа перепела песню «Тату» на пре-пати «Евровидения»

25.04.2021, 2:08, Новости дня
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Певица Манижа на испанской пре-пати международного песенного конкурса «Евровидение-2021» в онлайн-режиме исполнила собственную вариацию композиции «Не верь, не бойся, не проси» российской группы «Тату».

Манижа вместе со своей командой исполнила а капелла припев песни «Тату» и объединила его со своей конкурсной песней Russian Woman («Русская женщина»), передает ТАСС.

«Не бойтесь и будьте собой. Будьте готовы к переменам, потому что вы и есть перемены», – обратилась Манижа к поклонникам «Евровидения».

Всего в шоу, организованном Испанией, выступили представители 31 страны – участницы «Евровидения» этого года. 65-й по счету конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме под слоганом «Откройся». Российская участница выступит под номером 3 в первом полуфинале.

В прошлую пятницу песню Манижи для «Евровидения» номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст. Между тем российский сенатор Алексей Пушков назвал песню Манижи для «Евровидения-2021» «барахлом».

Напомним, 5 апреля московские следователи начали проверку песни Манижи «Русская женщина», с которой она будет представлять Россию на «Евровидении». Телеведущий Иван Ургант предложил «подстраховаться» и отправить песню Манижи в Роспотребнадзор, Кадастровую палату, Рыбнадзор, а также прогнать композицию по базе ГИБДД. Британские букмекеры оценили шансы Манижи на победу в «Евровидении-2021» в 2,27%.



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