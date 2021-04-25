 

Мужчину, который с топором громил кассы супермаркета в Мариуполе, арестовали без права залога

25.04.2021, 1:38, Новости дня
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Об этом пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила в Facebook. 

Мужчину арестовали на два месяца без права внесения залога. 

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3930197067066955

Инцидент с участием 35-летнего мужчины произошел в 22 апреля. Судя по видео инцидента, он бегал по магазину с топором, круша кассы и витрины рядом с ними. По данным правоохранителей, житель Мариуполя совершил правонарушение из-за конфликта между своей женой и персоналом супермаркета. Работник сделал женщине замечание за то, что она находится в публичном месте без защитной маски во время карантина, сообщали в полиции. 

Мужчину задержали, дома у него провели обыск, во время которого обнаружили “винтовку, помповое ружье, муляж гранаты, саблю, каннабис, а также орудие совершенного им преступления – топор”. 

В отношении фигуранта открыли несколько уголовных производств: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, сообщили в полиции. 

В случае, если вина мужчины будет доказана, максимальное наказание, которое ему грозит – лишение свободы на семь лет. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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