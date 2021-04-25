Епифаний рассказал, сколько приходов присоединились к ПЦУ

“Сейчас есть много прецедентов. Согласно статистике, в течение этих двух лет к ПЦУ присоединилось около 700 приходов новых. И мы имеем сотни исков, споров, рассматриваемых в различных судебных инстанциях”, – сказал митрополит.

Он напомнил, что недавно Верховный Суд впервые принял решение о законности выхода религиозной общины из юрисдикции Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и вхождения в ПЦУ.

“Почему это очень важное решение? Ибо оно ложится в основу в дальнейшую правовую практику. Все остальные суды низшей инстанции должны руководствоваться этим решением. То есть складывается определенная такая правовая практика, которую должны учитывать суды низшей инстанции. И в большинстве случаев все те судебные споры, которые сейчас есть, решаются в пользу тех общин, которые приняли решение о присоединении к ПЦУ”, – пояснил Епифаний.

В то же время, он отметил, что в последнее время приостановилась ситуация с переходами приходов в ПЦУ.

“Возможно, мы даже говорим неправильно о переходах. Почему? Ибо, согласно томосу, согласно разъяснениям его святейшества патриарха Варфоломея, все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ. Но существует такой определенный канонический коллапс, что в Украине есть те, кто не признает этой реальности”, – добавил митрополит.

Контекст:Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

На сегодняшний день автокефалию Православной церкви Украины признали четыре церкви: Константинопольская православная церковь, Александрийская православная церковь, Элладская (Греческая) православная церковь и Церковь Кипра.

По данным Министерства культуры и информационной политики Украины (.xls), на 1 января 2020 года в ПЦУ было 7097 приходов, в УПЦ МП – 12 410 (более новая статистика пока не опубликована).



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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