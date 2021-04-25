Главу забайкальского УФСИН застрелили во время конфликта на охоте

Начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю был застрелен во время конфликта на охоте, сообщило региональное следственное управление СК.

«По имеющимся данным, сегодня днем на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю», – говорится на сайте ведомства.

Подозреваемый в убийстве задержан, с ним проводится работа. Следователи изучают следы происшествия и изымают предметы, имеющие значение для расследования. Делом занимаются следователи отдела по расследованию особо важных дел, отмечается в сообщении.

В ноябре прошлого года в Свердловской области на охоте застрелили заммэра Новоуральска Михаила Черницкого.

В декабре 2020 года полицейский застрелил мужчину на охоте под Санкт-Петербургом.