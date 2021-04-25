Главу забайкальского УФСИН застрелили во время конфликта на охоте
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Начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю был застрелен во время конфликта на охоте, сообщило региональное следственное управление СК.
«По имеющимся данным, сегодня днем на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю», – говорится на сайте ведомства.
Подозреваемый в убийстве задержан, с ним проводится работа. Следователи изучают следы происшествия и изымают предметы, имеющие значение для расследования. Делом занимаются следователи отдела по расследованию особо важных дел, отмечается в сообщении.
В ноябре прошлого года в Свердловской области на охоте застрелили заммэра Новоуральска Михаила Черницкого.
В декабре 2020 года полицейский застрелил мужчину на охоте под Санкт-Петербургом.
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