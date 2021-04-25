 

Главу забайкальского УФСИН застрелили во время конфликта на охоте

25.04.2021, 1:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю был застрелен во время конфликта на охоте, сообщило региональное следственное управление СК.

«По имеющимся данным, сегодня днем на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю», – говорится на сайте ведомства.

Подозреваемый в убийстве задержан, с ним проводится работа. Следователи изучают следы происшествия и изымают предметы, имеющие значение для расследования. Делом занимаются следователи отдела по расследованию особо важных дел, отмечается в сообщении.

В ноябре прошлого года в Свердловской области на охоте застрелили заммэра Новоуральска Михаила Черницкого.

В декабре 2020 года полицейский застрелил мужчину на охоте под Санкт-Петербургом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.01 / В РФ дали совет объявившим войну Деду Морозу украинцам

09.08 / Международное сообщество обещает крупномасштабную помощь Ливану

29.12 / На Украине отменили льготный тариф на электроэнергию для населения

01.07 / Мнения: Джокер как инструкция к Революции

27.09 / Украинские спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26

12.03 / Захарова назвала безумием публикации американских СМИ о действиях Красной армии в Польше

01.01 / В первый день 2021 года боевики шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе

03.08 / Трамп подверг критике координатора рабочей группы по коронавирусу

24.03 / Блинкен рассказал Маасу о возражениях США по поводу «Северного потока – 2»

16.11 / Бахматюк: Все знают, где я нахожусь. В НАБУ – тоже, но почему-то пытаются объявить меня в розыск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика