 

На Мамаевом кургане захоронили останки погибших в Сталинградской битве

25.04.2021, 1:14, Новости дня
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На мемориальном кладбище на западном склоне Мамаева кургана в Волгограде похоронили 37 бойцов Красной Армии, останки которых были обнаружены осенью прошлого года поисковым отрядом «Разведка» на территории города-героя в Кировском и Советском районах.

Останки 37 советских солдат, погибших в Сталинградской битве, торжественно захоронили на мемориальном кладбище, расположенном на западном склоне Мамаева кургана в Волгограде. По словам председателя регионального отделения организации «Поисковое движение России» в Волгоградской области Андрея Орешкина останки солдат обнаружил осенью прошлого года поисковый отряд «Разведка» в Кировском и Советском районах Волгограда, передает ТАСС.

По словам замминистра культуры Владимира Осинцева, «судьба многих погибших здесь еще неизвестна, поэтому наш долг перед Родиной – восстановить имена и захоронить останки достойно».

«Очень отрадно, что среди поисковиков очень много молодежи, которые представляют Россию и Францию. Мы уверены, что та ответственность, которая лежит сегодня на нас, на нашем поколении, на представителях, будет в надежных руках», – сказал во время церемонии губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Проект «Сталинград-2021» реализуется Фондом развития русско-французских исторических инициатив совместно с Минобороны России, Минкультуры России, властями Волгоградской области, Национальным центром научных исследований (Франция) и Национальным институтом превентивных археологических исследований (Франция) при поддержке Росгвардии.

Поисковые работы в рамках проекта «Сталинград-2021» начались в среду вблизи поселка Степной Городищенского района Волгоградской области на высоте 154,2 метра над уровнем моря. Они продлятся до 8 мая и в целом объединят около 150 человек из РФ и стран Европы. Останки советских солдат захоронят 23 августа на Россошинском военном мемориальном кладбище советских воинов, погибших под Сталинградом. Останки солдат противника, переданные Народному союзу Германии по уходу за воинскими захоронениями, будут погребены на немецком кладбище.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над Германией.

Ранее американский ветеран Второй мировой войны Чарльз Норман Шей, представитель племени пенобскотов, провел индейский обряд на мемориальном кладбище в Волгоградской области.



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