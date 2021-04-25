Протестующие против COVID-ограничений в Британии напали на полицейских

Во время протестных акций против коронавирусных ограничений в центре Лондона пострадали восемь сотрудников правоохранительных органов, двум стражам порядка потребовалась госпитализация, сообщила полиция британской столицы.

В ходе протестов, которые прошли в Гайд-парке и на центральных улицах Лондона, были задержаны пять человек за различные правонарушения, в том числе за нападение на правоохранителей. Всего в демонстрациях приняли участие несколько тысяч жителей столицы. Протестующие обратились к правительству Великобритании с призывом немедленно отменить все коронавирусные ограничения, которые, по их мнению, являются наступлением на права и свободы человека, передает ТАСС.

Напомним, в начале апреля в Лондоне задержали 26 протестующих против расширения полномочий британской полиции при разгоне манифестаций. В конце марта полиция Лондона задержала более 30 участников протестов против локдауна. В том же месяце британский премьер Борис Джонсон предупредил о начале третьей волны пандемии коронавируса.