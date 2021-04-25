 

В ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае погибли два человека

25.04.2021, 0:52, Новости дня
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При столкновении микроавтобуса «Газель» и легкового автомобиля в Краснодарском крае два человека погибли, еще шестеро получили травмы.

«По предварительным данным, 24 апреля в 11.00 на 73-м километре автодороги «Краснодар – Верхнебаканский» водитель 1961 года рождения, управляя ВАЗ 2106, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом «Газель» (следовал по маршруту «Абинск – Холмская», перевозил восемь пассажиров)», – передает РИА «Новости», ссылаясь на сообщение ГИБДД России.

Отмечается, что в ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля, водитель ВАЗа и пять пассажира микроавтобуса «Газель» получили травмы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее микроавтобус «Газель», перевозивший школьников с места учебы, столкнулся с легковым автомобилем в Абинском районе Краснодарского края.



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