 

Посольство РФ в Минске высмеяло МИД Литвы за пост о высылке дипломатов

25.04.2021, 0:52, Новости дня
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Посольство РФ в Белоруссии отреагировало на пост главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о высылке российских дипломатов, высмеяв его провокационным хештегом.

В ответ на публикацию Ландсбергиса в Twitter, в которой он сообщил о высылке российских дипломатов из Литвы в знак солидарности с Чехией, российское посольство предложило подписчикам выбрать из двух хештегов – #smalldipenergy или #smalldickenergy: пользователи используют их применительно к тем, кто ведет себя необоснованно самоуверенно.

#smalldipenergy or #smalldickenergy https://t.co/Z36YVLZk44

— Russia in Belarus (@RusEmbassyMinsk) April 24, 2021

Напомним, накануне главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.



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