Посла США вызвали в МИД Турции после признания Байденом геноцида армян

Американский посол вызван в МИД Турции после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века, сообщило Reuters.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве Турции, заместитель министра иностранных дел Турции сообщил послу США, что заявление Соединенных Штатов не имеет под собой правовой основы и что Анкара «отвергает его, считает неприемлемым и решительным образом осуждает», передает ТАСС.

Накануне Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов.

Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал власти Турции после признания Байденом геноцида армян незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.

В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.