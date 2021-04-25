 

“Душит в объятиях, затем ест”. Огрызко сравнил с питоном действия Путина относительно Беларуси

25.04.2021, 0:45, Новости дня
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“Эта тема для [президента России Владимира] Путина давно стоит на первом месте. Он мечтает о “собирании земель” и всяких других абсолютно неадекватных вещах. Поэтому постепенное поглощение – это в его повестке дня. […] Постепенно глотать, как тот питон душит в объятиях, а затем ест. Приблизительно то же самое Путин сейчас делает с Беларусью”, – сказал дипломат.

Он считает, что Лукашенко “не захочет становиться очередным гауляйтером в Беларуси и опускать свою страну на уровень очередного федерального округа”.

“Я думаю, он будет отчаянно этому противодействовать. Насколько это удастся – это вопрос. Но, по крайней мере, пока что реального и быстрого аншлюса, я думаю, не будет”, – отметил Огрызко.

По его словам, Лукашенко “пытается дурить Путина всякими обещаниями”, надеясь, что “вдруг с Путиным что-нибудь случится”.

“Думаю, пока он при власти, прямого аншлюса не будет. Если Москве после него удастся посадить на маленький трон в Минске свою марионетку, […] ситуация может ускориться и тогда Беларусь, безусловно, быстрее будет терять свою независимость”, – объяснил экс-глава МИД Украины.

Он считает, что для Украины такое развитие событий, как аншлюс Беларуси Россией, станет проблемой, поскольку военная угроза появится и со стороны северных границ.

Контекст:Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.
В конце 2018 года издание “Московский комсомолец” написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.
В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.
Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, “даже братской России”, и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.
По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.
17 апреля 2021 года Лукашенко заявил, что принял решение, которое “будет одно из принципиальных за четверть века президентства”.
22 апреля Лукашенко и Путин общались в Москве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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