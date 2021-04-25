 

В ЕС выступили против решения минюста РФ внести издание “Медуза” в список “иностранных агентов”

25.04.2021, 0:45, Новости дня
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Стано подчеркнул, что “Медуза” – независимое СМИ.

“Неизменная позиция Евросоюза по так называемому закону об иностранных агентах заключается в том, что этот закон является систематическим нарушением основных свобод и элементом давления на гражданское общество, независимые СМИ и политическую оппозицию в России”, – добавил он.

Спикер ЕС выразил обеспокоенность тем, что российские власти продолжают ограничивать работу независимых медиаплатформ, отдельных журналистов или представителей медиа.

“Это противоречит международным обязательствам России и ее обязательствам в области прав человека”, – подчеркивается в заявлении.

Компанию Medusa Project SIA, которая зарегистрирована в Латвии, внесли в список “иностранных агентов” 23 апреля “во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации”. Издание намерено обжаловать это решение минюста.

Контекст:Издание “Медуза” позиционирует себя как международное русскоязычное издание.
Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.
Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.
В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.
В список иностранных агентов РФ сейчас входит 14 СМИ, в том числе “Медуза”, “Голос Америки”, “Радио Свобода”, “Крым.Реалии” и “Настоящее время”.
В России иностранными агентами также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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