Зеркаль о “Северном потоке – 2”: Геополитическая шахматная доска активно разыгрывает не совсем понятный дебют

“Эскалация агрессии РФ против Украины имеет разные последствия. Одно из них – мгновенная реакция Сената [США], ведь на этой неделе комитет по международным отношениям поддержал законопроект по безопасности партнерства с Украиной, который включает вопросы борьбы с Россией через применение дополнительных санкций против 20 компаний и кораблей, задействованных в достройке проекта “Северный поток–2”, – написала она 23 апреля.

Зеркаль отметила, что Госдепартамент США в течение 15 дней должен определиться, подпадают ли эти компании и корабли под санкции США, а чтобы закон вступил в силу, его еще должны поддержать в двух палатах Конгресса, а затем – подписать президент США Джо Байден.

Сенатор-республиканец Джим Риш назвал инициативу своевременной, а представительница Демократической партии Джин Шахин подчеркнула: в защиту интересов США входит остановка строительства газопровода.

“Параллельно с этим не дремлют европейские коллеги премьер-министры Польши и Словении – Матеуш Моравецкий и Янез Янша призвали Германию выйти из проекта “Северный поток – 2”, заявив, что это дестабилизирует Европу. А экс-посол США в Польше Дэниэл Фрид заявил об “угрозе раскола” энергетического рынка Европы из-за “Северного потока – 2″. Геополитическая шахматная доска сейчас очень активно разыгрывает еще не совсем понятный дебют. К сожалению, мы в этой партии не играем, поэтому можем только активно наблюдать”, – добавила она.

https://www.facebook.com/lana.zerkal/posts/4291259477573863

Контекст:”Северный поток – 2″ должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода “Северный поток – 2”, проходящего по континентальному шельфу Дании.

Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись. Строительство заморозили, когда было достроено 93% газопровода, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

23 февраля 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этому послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Компания Nord Stream 2 AG сообщала в начале апреля, что к 31 марта осталось уложить около 121 км труб. По информации оператора, это 5% от общей протяженности газопровода.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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