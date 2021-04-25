 

Ни грамма фотошопа! – Личное мнение

25.04.2021, 0:16, Разное
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Если есть на свете люди, которым дорога Лариса Долина, очень советую им отобрать у неё телефон.  


Фото: Соцсети  

Ну, реально же бабка выставляет себя на посмешище на весь Инстаграм.

Ещё и интервью раздаёт, в которых порет такую чушь, что даже я теряюсь и не знаю, что и сказать.  

Пожалуй, процитирую:

Все утверждают, что фотографии, которые я публикую в “Инстаграме, подвергаются ретуши. И мало кто верит мне, к сожалению, что это не так, что никогда не использую ни грамма “Фотошопа”. Секрет прост – хороший свет плюс мое похудение на 21 килограмм. Надо следить за собой – использовать всевозможные маски, обертывания. Это все женские дела. А многие женщины ленятся, вот и все, поэтому и критикуют меня. Дни.Ру  

Поняли, да?

Долина:

а) не фотошопит фотографии,
бэ) вы ленивые, поэтому её критикуете.  

Мне кажется, старое поколение, которое не так давно освоило новые технологии, не до конца понимает, что такое Интернет.  

У себя в Инстаграме Долина пилит фоточку со словами «ни грамма фотошопа», а так и не восставший из небытия Алексей Глызин пилит Ларису Витальевну «как есть».  

Получается ржака.  


Фото: Соцсети

Я раньше думала, что Долина — просто злая. Однако, глядя на её вусмерть отфотошопленные фотографии и читая её комментарии по этому поводу, прихожу к выводу, что легендарная в среде трёх с половиной вышивальщиц певица — ещё и откровенно глупая баба.

  А, вообще, я так думаю: не была в молодости красивой — нечего и в старости начинать, даже в фоторедакторе.


Фото: Соцсети

  Долина всегда была, есть и будет, на мой вкус, страшной. На протяжении всей её озлобленной на весь мир судьбы. 

Симпатизируете Долиной? Почему? 

Источник: Лена Миро



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