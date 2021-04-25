Появились сведения о состоянии отравившихся хлором под Пензой детей

Состояние отравившихся хлором в бассейне в Нижнем Ломове в Пензенской области детей оценивается как стабильное, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Состояние пострадавших стабильное, сатурация, то есть содержание кислорода в крови, приведено в норму. Дети находятся под наблюдением медиков, в течение суток за их состоянием будет осуществляться постоянный контроль», – приводит ТАСС слова врио главы региона Олега Мельниченко.

По уточненным данным, которые привел Мельниченко, в больницы Пензы доставлены восемь детей, оставшихся в Нижнем Ломове ребят отвезли в Нижнеломовскую межрайонную больницу. В течение суток, как того требуют правила при отравлении хлором, они будут находиться под наблюдением врачей, отметил врио главы региона.

Предварительное следствие установило, что инцидент произошел с детьми в возрасте от 8 до 16 лет днем 24 апреля во время занятий плаванием в бассейне Нижнего Ломова.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»), сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. Прокуратура Пензенской области организовала проверку при участии специалистов Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в бассейне города Нижний Ломов под Пензой хлором отравился 21 человек 2004-2013 годов рождения, семеро детей были госпитализированы.