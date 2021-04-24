«Странное предложение»
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Киев назвал невозможной встречу Путина и Зеленского в Москве.
Встреча президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского не может состояться в Москве. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью программе «Свобода слова Савика Шустера».
«Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение», — пояснил Резников (цитата по «Cтрана.ua»).
При этом Резников не отрицает необходимость встречи двух лидеров, однако, по его словам, до разрешения конфликта она может пройти лишь в рамках Норманского формата — то есть в присутствие лидеров Франции и Германии.
Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе. «По-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. И что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны», — пояснил тогда украинский лидер. В ответ Путин предложил Зеленскому приехать в Москву.
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Ситуация на территории Донецкой области вновь обострилась этой весной: в конце марта Киев сообщил об обстреле под поселком Шумы. Позже в СМИ появились спутниковые снимки российского военного лагеря, который, предположительно, разбили под Воронежем — примерно в 250 километрах от границы с Украиной. В Кремле заявляли, что перемещение войск РФ «не должно никого беспокоить», а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил перемещение войск «повышенной активностью вооруженных сил стран НАТО» вдоль российских границ.
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Источник: Новая газета
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