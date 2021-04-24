В Госдуме РФ заявили о планах выдать еще 500 тыс. российских паспортов жителям ОРДЛО до конца года

По его данным есть прогнозы, согласно которым Россия хочет выдать еще порядка 500 тыс. своих паспортов жителям ОРДЛО, чтобы общее число таких людей на оккупированной территории достигло 1 млн до конца 2021 года.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников говорил в интервью, опубликованном 22 апреля, что оккупанты называют одни цифры относительно выданных паспортов, Украина проверяет их и получает другие данные.

“Но минимум 400 тыс. есть, это правда. Это как повод [защитить “соотечественников”], для этого оно и создано, на самом деле. Те же люди, которые получают российские паспорта в Донецкой и Луганской областях, они же не имеют места жительства постоянного в Российской Федерации. Россияне даже в переговорах – что в трехсторонней контактной группе, что в нормандском формате – говорят: это ОРДЛО Украины, Донецк и Луганск – это Украина”, – говорил Резников.

Контекст:В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В прошлом году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.

В 2020 году Россия, по официальным данным, предоставила свои паспорта 409 550 гражданам Украины. Восточная правозащитная группа со ссылкой на источники в “миграционной службе” оккупационных администраций сообщала в январе, что они выдали жителям ОРДЛО более 440 тыс. российских паспортов.

В феврале 2021 года начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков сказал, что гражданство РФ по упрощенной схеме получили 639 тыс. жителей оккупированных районов Донбасса.

Резников заявлял, что Украина не имеет претензий к жителям Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, так как “они являются заложниками, это их способ выживания там”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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