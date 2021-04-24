 

“Южные города калечат”: Эвелина Блёданс рассказала о несчастных судьбах своих школьных поклонников

24.04.2021, 23:42, Разное
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Популярная актриса Эвелина Блёданс недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором предалась воспоминаниями о своих школьных годах. В частности, знаменитость вспомнила о несчастных судьбах парней, с которыми встречалась в детстве и юности.
Уроженка Ялты Эвелина Блёданс, по её признанию, никогда не испытывала недостатка в друзьях и поклонниках мужского пола. Интервьюеру она по очереди перечислила сразу несколько своих одноклассников, с которыми у неё были очень романтические отношения в разные периоды школьного детства. Примечательно, что после окончания учебного заведения юная красотка успела обзавестись новыми возлюбленными, упоминая же о дальнейших судьбах своих школьных пристрастий артистка невесело констатировала: “Все они или уже умерли, или спились”.

В такой незавидной судьбе своих экс-поклонников телезвезда поневоле винит свой родной город, являющийся, на первый взгляд, очень красивым, теплым и “крутым”. “Но так получается, что южные города калечат судьбы местных жителей. Мы же с детства видим, как все только и делают, что гуляют, отдыхают, пьют шампанское в красивых нарядах. И если ты этого всего не получаешь во взрослом возрасте, то начинаешь страдать. К сожалению, у многих это заканчивается пристрастием к алкоголю”, – резюмировала Блёданс.

Источник: sobesednik.ru



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