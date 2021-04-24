 

“Открытие ММКФ”: Агата Муцениеце расстроила подписчиков неудачным выбором наряда

24.04.2021, 23:42, Разное
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Популярная актриса Агата Муцениеце разместила на своей странице в Instagram мини-коллаж из двух фотоснимков, на которых показала подписчикам свой праздничный наряд, предназначенный для дефиле по “красной дорожке” Московского кинофестиваля. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от фолловеров.
На заглавном фото мини-коллажа телезвезда позирует в длинном голубом платье в пол, немного приталенном и с короткими рукавами, верх которого открывает взору зрителя её плечи. Волосы красотки на фотоснимке уложены назад, а завершают вечерний лук изящные драгоценности. Второй же снимок демонстрирует Агату Муцениеце в компании троих коллег по шоубизу, также являющихся гостями 43-го Московского кинофестиваля. “Открытие ММКФ”, – таким лаконичным пояснением сопроводила кадры хозяйка аккаунта.

Стоит отметить, что несколько посетителей микроблога красотки остались весьма неудовлетворены её образом на снимках: фолловерам не понравился “возрастной имидж” наряда, его стилистика, а также красующееся на правой руке актрисы тату. Впрочем, большинство поклонников, напротив, высказали большой восторг внешним видом любимицы, не пожалев для неё огромного количества словесных комплиментов и похвальных эмодзи. К слову, за треть суток публикация набрала более 60 тысяч “лайков”.



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