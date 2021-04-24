Мнение: Девушка и Оруэлл
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Нынче модно читать роман «1984». Хотя, казалось бы, какой резон читать изданного в 1949 году Оруэлла, когда сегодня в 2021 году вокруг – сплошная оруэлловщина. Но люди читают!
И что удивительно, читают и в полиции. Вот это фотография разбрелась по просторам и закоулкам интернета.
Славная девушка, чего уж там…
Но мне одно не понятно. Девушка в погонах читает Оруэлла, потому что ей реально интересен роман «1984»? Или ей на службе поручили прочитать и доложить?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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