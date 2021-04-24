Беспилотник атаковал танкер в сирийском порту

В бухте сирийского порта Банияс беспилотный летательный аппарат атаковал танкер, в результате чего в трюме судна вспыхнул пожар, сообщило министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии.

Предположительно, танкер подвергся атаке беспилотника, прилетевшего со стороны Ливана. В настоящее время пожар потушен, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

По информации телеканала «Аль-Хадас», в бухте Банияса находится иранский танкер.

В январе сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в сирийском Хомсе. Его причиной стал взрыв цистерны с горючим, которая подверглась атаке беспилотников. Также боевики предприняли попытку нападения на российскую авиабазу Хмеймим при помощи беспилотников, запущенных из зоны деэскалации на севере Сирии.