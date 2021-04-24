Анкару призвали закрыть базу Инджирлик для США после заявления Байдена

Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек выразил мнение, что после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян Анкара должна незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.

«Вооруженные силы Турции должны немедленно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и в течение 15 дней вернуть домой находящихся на ней американских военных», – сообщил политик в интервью ТАСС.

Ранее в субботу президент Соединенных Штатов Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида армян в Османской империи. МИД Азербайджана выразил сожаление в связи с решением Байдена. Позже президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание Байденом геноцида армян.

В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.