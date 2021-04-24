 

Анкару призвали закрыть базу Инджирлик для США после заявления Байдена

24.04.2021, 23:06, Новости дня
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Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек выразил мнение, что после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян Анкара должна незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.

«Вооруженные силы Турции должны немедленно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и в течение 15 дней вернуть домой находящихся на ней американских военных», – сообщил политик в интервью ТАСС.

Ранее в субботу президент Соединенных Штатов Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида армян в Османской империи. МИД Азербайджана выразил сожаление в связи с решением Байдена. Позже президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание Байденом геноцида армян.

В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.



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