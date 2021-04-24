Море противостояния

Военно-политическая ситуация в Черном море потенциально взрывоопасна. Какие силы здесь сосредоточены.

Российское командование подтянуло в черноморский регион значительные силы боевой авиации, десантные корабли из состава Северного (СФ) и Балтийского (БФ) флотов, Каспийской флотилии (КФ), а также морскую пехоту с бронетехникой и десантников ВДВ, которые теперь проводят учения по загрузке/выгрузке на борт. С БФ и СФ подошли вокруг Европы с остановкой в Сирии 4 больших десантных корабля (БДК). Каждый БДК способен высадить на необорудованное побережье до батальона c тяжелой техникой. Из КФ в Черное море переброшены через канал Волга–Дон 15 кораблей и судов, из них 8 десантных вместе с тамошними морпехами.

Всего в регионе собрана ударная группировка до 25 десантных кораблей различных типов, способная высадить с одного захода до 5 тысяч бойцов, а потом еще сходить за подкреплением.

Министр обороны Сергей Шойгу утверждает, что военно-политическое руководство Украины стремится дестабилизировать ситуацию в Донбассе, а США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря: «Военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается сложной, а ряд иностранных государств пытается нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России». После распада СССР у ЧФ фактически не было подводных сил, тем более что турки ограничивают проход подлодок черноморских стран через Босфор — только для ремонта или в одну сторону на место постоянной дислокации. Но в последние годы на Балтике построили и перебросили в Черное море 6 дизель-электрических лодок проекта 636.3 «Варшавянка», и сейчас все они вышли в море и, похоже, скрытно заняли боевые позиции, подвсплывая только, чтобы зарядить аккумуляторы, используя шнорхель (устройство для работы двигателя под водой).

Минобороны РФ объявило, что более чем на полгода, с 24 апреля вплоть по 31 октября закрывает три зоны в территориальных водах вокруг Крыма для «мирного прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов». Международное право и российское законодательство в принципе разрешает «мирный проход» (innocent passage) через наши территориальные воды (до 12 морских миль, или 22,2 км от берега), например, чтобы срезать угол для сокращения пути при проходе мимо мыса. Теперь МО РФ это право на полгода отменило для зоны у западной оконечности Крыма (Тарханкутский полуостров), для зоны от Севастополя до Гурзуфа и еще у Керченского полуострова в районе мыса Опук, где расположен полигон 810-й бригады морской пехоты и где сейчас части ВДВ вместе с морпехами отрабатывают высадку с моря.

Практически ни одно государство в мире не признает воссоединение Крыма с РФ и, соответственно, российское право на территориальное море вокруг Крыма. Из Киева и Вашингтона последовали дипломатические протесты после объявления о запрете прохода через три зоны. Но в целом публичное российское возвращение к нормам холодной войны проясняет ситуацию с innocent passage и может помочь предотвратить ненужные и опасные стычки.

По ходу проведения учений в Крыму российские власти дополнительно закрыли для полетов воздушное пространство над Южным Крымом от Севастополя до Феодосии, над прилегающим территориальным морем и международными водами к югу от него с 20 по 24 апреля. Проход иностранных боевых кораблей специально ограничивать не стали, поскольку, несмотря на всю официальную риторику о нарастании угроз, боевых кораблей нечерноморских стран НАТО в Черном море сейчас нет. Хотя разведывательные самолеты и беспилотники — летают. Пентагон отменил запланированный на 14–15 апреля заход в Черное море двух эсминцев USS Donald Cook (DDG-75) и USS Roosevelt (DDG-80), которые постоянно базируются в испанском порту (базе) Рота. Было сказано: чтобы не провоцировать русских.

Впрочем, сейчас этим двум эсминцам было мало смысла заходить в Черное море. По правилам конвенции Монтрё 1936 года через 21 день — как раз в первых числах мая, когда в черноморском регионе будет, по мнению некоторых экспертов, решаться дальнейшая судьба противостояния в Донбассе и с Украиной, Donald Cook и Roosevelt должны были бы из Черного моря уходить. А теперь в Восточное Средиземноморье направляется английская ударная авианосная группа во главе с новейшим HMS Queen Elizabeth, на котором только-только освоили полеты на стелс-истребителях укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II. По конвенции Монтрё войти в Черное море авианосец не может по тоннажу, да ему там и делать нечего — он может наносить удары из Эгейского или Средиземного морей. Но один английский эсминец и один фрегат из состава авианосной группы Queen Elizabeth в начале мая должны пройти Босфор и смогут остаться в Черном море почти до конца месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ядерное несдерживание»

Чтобы США отступились от Украины, межконтинентальные ракетные комплексы РФ демонстративно выведены на маршруты боевого патрулирования

Наверное, тогда в случае необходимости могут опять подойти Donald Cook и Roosevelt, а также подтянуться французские, испанские, немецкие, итальянские, греческие, голландские и прочие боевые корабли стран НАТО — по большей части сравнительно малого тоннажа (фрегаты и корветы), чтобы не сильно превышать общий лимит Монтрё на суммарное водоизмещение в 30 тыс. тонн или 45 тыс. тонн в особых обстоятельствах. И, наверное, присоединится турецкий ВМФ, на который ограничения Монтрё не распространяются.

На авиабазах причерноморских стран НАТО могут появиться боевые эскадрильи стелс и не-стелс боевых самолетов западных стран-союзников. Тогда ситуация может стать совсем серьезной, если, конечно, к лету нынешнее напряжение в регионе как-нибудь не рассосется в результате дипломатических усилий или просто потому, что бесконечно держать войска «в поле», а корабли в походе невозможно. Надо возвращать их домой на базы и отправлять в дембель отслуживших свой срок солдат.

Павел Фельгенгауэр

—