 

“Я зарабатываю сама”: Виктория Боня рассказала о своих миллионных расходах

24.04.2021, 22:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная телеведущая и модель Виктория Боня недавно дала интервью одному из отечественных онлайн-ресурсов, в котором поделилась некоторыми подробностями своей личной жизни. В частности, знаменитость упомянула о своих расходах, доходящих до миллионных отметок.
Дело в том, что в настоящее время красотка проживает не на родине, а в Монако, что обусловливает достаточно нешуточные затраты. Как призналась Виктория Боня, один месяц жизни в княжестве ей обходится не меньше, чем в пару миллионов рублей. При этом она самостоятельно воспитывает девятилетнюю дочь Анджелину Летицию, рожденную от своего экс-супруга, крупного бизнесмена Алекса Смерфита. Впрочем, отец её наследницы оказывал материальную помощь лишь первые полгода после расставания, впоследствии же он отказался от этой миссии. “Самый минимальный расход – квартира, няня, еда. И это деньги из моего кармана, которые я зарабатываю сама”, – заявила телезвезда.
Изображение взято с: [email protected]
Примечательно, что до определенного момента Алекс Смерфит все же оплачивал няню для их совместного с Викторией Боней ребенка, однако уже в прошлом году он и это перестал делать. Когда же возмущенная модель пригрозила бывшему мужу подачей на алименты, последний выразил уверенность, что красавица зарабатывает даже больше своего экс-возлюбленного, а посему вопрос о том, кто в итоге будет получать упомянутый платеж, является, по его мнению, весьма спорным. “То есть, человек вообще не помогает”, – резюмировала Боня.

Источник: ytro.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.03 / «Секретный канал» между США и Россией в Вене по Сирии: военное взаимопонимание, политические разочарования

12.01 / Игровой видеоблогер Денис Бейсовский умер после заражения коронавирусом

13.02 / Минздрав ФРГ: газообразная версия вакцины от Pfizer скоро поступит в лагеря для Covid-диссидентов

31.12 / Мнение: АРЕ – как устроена власть при Сиси

24.03 / Дональд Трамп нанял афроамериканца, который будет произносить за него слово «nigger»

27.12 / А как иначе жить?

09.04 / Парк юркого периода

13.09 / За семь лет у чиновников в России изъяли имущество на 34,5 миллиарда рублей

05.10 / Петросян рискнул здорвьем сына, посетив похороны друга в момент пандемии

03.03 / В Мосгордуме предложили обязать владельцев электросамокатов передвигаться по трамвайным путям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика