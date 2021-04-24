“Я зарабатываю сама”: Виктория Боня рассказала о своих миллионных расходах

Популярная телеведущая и модель Виктория Боня недавно дала интервью одному из отечественных онлайн-ресурсов, в котором поделилась некоторыми подробностями своей личной жизни. В частности, знаменитость упомянула о своих расходах, доходящих до миллионных отметок.

Дело в том, что в настоящее время красотка проживает не на родине, а в Монако, что обусловливает достаточно нешуточные затраты. Как призналась Виктория Боня, один месяц жизни в княжестве ей обходится не меньше, чем в пару миллионов рублей. При этом она самостоятельно воспитывает девятилетнюю дочь Анджелину Летицию, рожденную от своего экс-супруга, крупного бизнесмена Алекса Смерфита. Впрочем, отец её наследницы оказывал материальную помощь лишь первые полгода после расставания, впоследствии же он отказался от этой миссии. “Самый минимальный расход – квартира, няня, еда. И это деньги из моего кармана, которые я зарабатываю сама”, – заявила телезвезда.

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Примечательно, что до определенного момента Алекс Смерфит все же оплачивал няню для их совместного с Викторией Боней ребенка, однако уже в прошлом году он и это перестал делать. Когда же возмущенная модель пригрозила бывшему мужу подачей на алименты, последний выразил уверенность, что красавица зарабатывает даже больше своего экс-возлюбленного, а посему вопрос о том, кто в итоге будет получать упомянутый платеж, является, по его мнению, весьма спорным. “То есть, человек вообще не помогает”, – резюмировала Боня.

Источник: ytro.ru