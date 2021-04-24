В работе Facebook Messenger и Instagram произошел глобальный сбой

Пользователи из ряда стран в субботу пожаловались на проблемы в работе приложения для обмена сообщениями Facebook Messenger и социальной сети Instagram, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

С неполадками в работе Facebook Messenger столкнулись жители США, Великобритании, Канады и других государств. Большая часть пожаловавшихся сообщили о проблемах с получением сообщений, передает ТАСС.

Кроме того, со сбоями работает принадлежащая компании Facebook социальная сеть Instagram. На неполадки жалуются пользователи США, Великобритании и Канады. Небольшое число жалоб зафиксировано и от пользователей из России. В основном отчеты касаются проблем с загрузкой ленты новостей.

Напомним, 9 апреля пользователи ряда стран пожаловались на проблемы в работе Facebook, Instagram и приложения для обмена сообщениями Facebook Messenger. 2 апреля пользователи в США сообщили о сбоях в работе ряда сервисов Microsoft 365. Кроме того, 30 марта и 26 марта сбой произошел в работе Instagram.