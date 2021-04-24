Россия предупредила о подготовке боевиками провокаций в Идлибе

Незаконные бандформирования готовят вооруженные провокации против правительственных сил Сирии на юго-западе Идлибской зоны деэскалации, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

«На юго-западе Идлибской зоны деэскалации отмечается активность незаконных вооруженных формирований, которая может свидетельствовать о подготовке к проведению вооруженных провокаций против правительственных сил», – приводит слова Карпова ТАСС.

Как сообщил представитель Центра по примирению, террористы стягивают силы к трем сирийским городам. «Зафиксирована переброска до 300 боевиков, десяти пикапов с крупнокалиберными пулеметами и установками ракетных систем залпового огня (РСЗО) кустарного производства в район населенных пунктов Кнедда, Кбана и Сирмания», – сказал Карпов.

Контр-адмирал подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных бандформирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Карпов также сообщил, что за прошедшие сутки представителями Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Шмейса провинции Хама, в ходе которой населению выданы продовольственные наборы общим весом 2,6 тонны.

Ранее РФ предупредила о подготовке боевиками провокации с химоружием в Идлибе.