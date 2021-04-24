«Тревожные звоночки третьей волны»

Как длинные майские праздники и открытие Египта скажутся на ходе пандемии.

Президент РФ Владимир Путин поручил сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Теперь майские праздники продлятся с 1 по 10 мая — 11 мая будет первым рабочим днем после длинных каникул. Одновременно с этим президенты РФ и Египта договорились о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами, которое было приостановлено с 2015 года. Это касается в том числе египетских курортов — Хургады и Шарм-эш-Шейха. О том, как эти решения повлияют на эпидемиологическую и экономическую обстановку в стране, отвечают эксперты, опрошенные «Новой».

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Решение сделать выходными первые десять дней мая Владимир Путин озвучил во время встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Перед этим глава ведомства предложила объединить праздничные дни, так как из-за разорванных праздников существуют «определенные риски‎» развития заболеваемости коронавирусной инфекцией: россиянам приходится ездить на общественном транспорте, часто переполненном, возвращаться в город и вновь выезжать за его пределы. Путин согласился: «Я уже сам неоднократно говорил о том, что и на федеральном уровне, и на региональном буду призывать коллег прислушиваться к специалистам, вирусологам <…> Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем».

С тем, что решение объявить длинные выходные в целом обосновано, согласились и опрошенные «Новой» вирусологи. Как отмечает инфекционист Евгений Тимаков, сейчас появляются новые штаммы вируса, люди неохотно прививаются от COVID-19, а часть получивших естественный иммунитет уже потеряла его, в результате чего люди заболевают повторно. Кроме того, на распространение вируса влияют и благоприятные для размножения и передачи инфекции погодные условия:

«Все это дает тревожные звоночки, что третья волна может все-таки начаться», — считает Тимаков.

По его мнению, оптимальный путь прерывания цепи возможных последствий — разобщение контактов и продление выходных, а непрерывные выходные как раз побудят большинство жителей уехать из города и снизить концентрацию людей в мегаполисах. Даже если люди будут устраивать встречи с родственниками и друзьями, то нахождение на воздухе, где коронавирусная инфекция передается «очень незначительно», сгладит ситуацию.

Однако, по словам заведующего лабораторией Института молекулярной генетики РАН и Университета Ратгерса (США) Константина Северинова, сложно говорить о том, как именно поведут себя люди, неожиданно узнав о дополнительных выходных.

«Обычно для того, чтобы прогнозировать ситуацию, нужно промоделировать поведение людей, посмотреть, что они будут делать, и на основании какой-то модели что-то предсказать. Если люди в это время будут вакцинироваться, то, наверное, это будет время, проведенное с пользой. Если они будут ходить друг к другу в гости, то вероятность заразиться увеличится», — предупреждает Северинов.

О том, что решение увеличить количество нерабочих дней благоприятно повлияет на эпидобстановку только в том случае, если россияне «будут правильно себя вести», говорит и директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Если же люди будут собираться большими компаниями и не соблюдать меры защиты, то риски распространения коронавируса могут как минимум остаться на прежнем уровне, подытожила Попович.

КСТАТИ

В Германии отказались от идеи сделать длинные праздники

В конце марта этого года власти Германии ужесточили коронавирусные ограничения на время празднования Пасхи. Планировалось продлить пасхальные праздники и сделать выходными не только 2, 4 и 5 апреля (Страстная пятница и Пасха), но и 1 и 5 апреля. Однако под словами «продленные праздники» фактически подразумевался полный локдаун: власти планировали на это время закрыть почти все магазины, а религиозные службы перевести в онлайн-режим и запретить собираться большими семьями. Спустя несколько дней канцлер ФРГ Ангела Меркель под давлением критики отменила решение о длинных праздниках. «Это моя и только моя ошибка», — призналась тогда она, добавив, что длинный пасхальный отдых было сложно реализовать с юридической точки зрения, так как вопросы выплат заработной платы и потери рабочего времени не могут быть решены в короткие сроки. Канцлер заявила, что берет ответственность на себя за принятое ранее решение.

«Предвыборный подарок»

Предложение увеличить выходные в мае звучат не в первый раз, однако до этого предлагаемые меры носили «комплексный характер» и предполагали частичный перенос новогодних праздников на май. Так как увеличение количество нерабочих дней на «майские» никак не связано с новогодними каникулами, то это решение могло быть принято из соображений «предвыборного подарка», считает директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев: «Продолжение послания к Федеральному Собранию — в послании звучало много точечных мер социальной поддержки семьям с детьми, а здесь вот вам еще такой подарок —

отдыхайте, люди, чтобы запомнили и правильно проголосовали в сентябре (на выборах в Госдуму — Ред.)».

С экономической точки зрения идея сделать 10 нерабочих дней подряд несет определенные издержки и потери: «Локдаун был год назад, мы видели, как просела экономика», — говорит Николаев. Однако, отмечает экономист, период майских праздников — специфический, так как до этого в первой трети мая было только 4 рабочих дня, в которые многие люди брали отгулы: «Поэтому это не значит, что неожиданно страна не будет работать 10 дней. Безусловно, издержки будут, но это не такие значительные потери, как может показаться».

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Позицию Николаева разделяет директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, для экономики никаких принципиальных потерь не будет, тем более, что около 30% экономических агентов и отраслей работают в непрерывном цикле — добывающая промышленность, электроэнергетика, пищевая промышленность и т.д. Кроме того, дополнительные дни отдыха могут положительно сказаться на производительности труда, а возросшая туристическая активность обеспечит прирост ВВП.

С тем, что решение о продлении майских праздников положительно повлияет на развитие внутреннего туризма, согласен и вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, туроператоры и авиаперевозчики должны успеть организовать туры до 1 мая. «Многие люди и до этого объявления брали выходные за свой счет, поэтому это абсолютно разумное решение, которое даст импульс для развития, прежде всего, внутреннего туризма. Самые популярные направления — Сочи, Анапа, Крым», — сказал Барзыкин.

Впрочем, как пояснила директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе, продление майских праздников несущественно повлияет на спрос по внутренним направлениям, так как многие уже определились с планами на первую половину мая и мест для отдыха по доступным ценам осталось мало. «В реальности количество туристов, которые бронируют отдых на майские даты, не так велико», — добавили в АТОР.

«Египет будет спасением»

Помимо продления «майских» президент РФ порадовал россиян, договорившись с коллегой из Египта о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами. Туротрасль, которая сейчас находится «в тяжелейших условиях», ждала открытия авиасообщения с 2015 года, прокомментировала сообщение представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

«Очень маленький выбор открытых направлений, Турцию закрыли, а если откроют Египет, это даст возможность вздохнуть. Это просто счастье в том числе для большого количества туристов, у которых просто нет выбора. Черноморские российские курорты проданы на все лето, цены очень высокие», — сказала Тюрина, отметив, что, как только станут известны даты открытия авиасообщения, туроператоры «буквально в течение недели» поставят чартерные рейсы.

В условиях, когда закрыта Турция и открытие Средиземноморья остается под вопросом, Египет — неплохой и бюджетный вариант для отдыха, подметил вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин. «Россияне путешествовали в Египет через Каир, но трансфер в 6 часов был очень накладным и утомительным. Теперь алгоритм и логистика прибытия будет другой, более удобной для туристов».

Успеют ли открыть Египет до начала десятидневных выходных — пока неизвестно.

Посол Египта в РФ Ихаб Наср заявил , что не знает точной даты возобновления полетов, а по данным источников ТАСС, решение о дате возобновлении полетов из РФ в Египет будут принимать после майских праздников.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

При этом открытие авиасообщения с Египтом создает угрозу развития коронавирусной инфекции, отмечают эксперты. Любое увеличение контактов между людьми, когда в стране, по официальным данным, переболело чуть более 4 млн человек, а вакцинировано не более 6-7 миллионов, создает угрозу распространения инфекции, говорит специалист в области молекулярной биологии Константин Северинов. Поэтому, предполагает инфекционист Евгений Тимаков, через месяц, два или три авиасообщение скорее всего опять закроется.

«Пока в стране нет такого подъема заболеваемости, она будет открыта, но потом туда приедут люди из многих стран с разными штаммами коронавируса. В итоге месяца через два-три страну также закроют, как сейчас Турцию, так как эпидпроцесс наберет обороты. Все будет зависеть от тех мер, которые будут приняты в Египте, я не уверен, что они будут адекватны», — подытожил инфекционист.

Наталья Глухова,

Анастасия Тороп

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