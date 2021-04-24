Эрдоган заявил, что тема геноцида армян “политизируется третьими сторонами”

Об этом идет речь в письме Эрдогана к константинопольскому армянскому патриарху Сааку Машаляну, которое опубликовано на сайте президента Турции.

“Мы не должны допускать забвения культуры сосуществования турок и армян, приумножавшейся на протяжении сотен лет и считавшейся примером для всего человечества. С уважением чту память армян Османского государства, погибших в сложных условиях Первой мировой войны, выражаю соболезнования их внукам. […] То, что дебаты, которые должны были вести историки, были политизированы третьими сторонами и превратились в инструмент вмешательства против нашей страны, – это никому не помогло”, – сказано в письме.

В заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Турции, сказано, что Анкара осуждает заявление Байдена. В МИД считают, что президент США попал под влияние “радикальных армянских кругов и антитурецких группировок”.

Слова главы Белого дома о геноциде в министерстве сочли необоснованными, глава ведомства Мевлют Чавушоглу в Twitter назвал слова американского президента “популизмом”.

“Sözcükler tarihi de * i * tiremez, yeniden yazamaz.”

Tarihimiz hakk * nda kimseden ders alacak de * iliz. Siyasi f * rsatç * l * k bar * ve adalete kar * en büyük ihanettir.

Tek dayana * popülizm olan bu aç * klamay * tümüyle reddediyoruz.#1915Olaylar *

— Mevlüt Çavu * o * lu (@MevlutCavusoglu) April 24, 2021

“Это заявление США, искажающее исторические факты, никогда не будет принято в совести турецкого народа и откроет глубокую рану, которая подрывает наше взаимное доверие и дружбу”, – говорится в заявлении министерства.

МИД Турции призвал Байдена “исправить грубую ошибку”.

Контекст:Кризис в отношениях Турции и США начался в середине июля 2019 года после желания Анкары закупить у России системы ПВО С-400. 12 июля на авиабазу Мюртед в турецкой провинции Анкара прибыла первая партия компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. О поставках второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 Турция и Россия принципиально договорились в июне 2020 года.

В декабре прошлого года США ввели санкции против Турции за закупку С-400. Эрдоган назвал их “атакой на суверенитет Турции”.

29 октября 2019 года геноцид армян признала Палата представителей Конгресса США. 12 декабря резолюцию поддержал Сенат.

Массовые убийства и депортации армян, организованные властями Османской империи, продолжались с 1915-го по 1923 год. Во время этих репрессий, по данным историков, погибло от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Актом геноцида эти события признали более 30 стран.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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