 

В Казахстане мужчина шесть часов отстреливался от полиции, а затем выпрыгнул из многоэтажки

24.04.2021, 22:04, Новости дня
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Все началось с того, что мужчина ранил в ногу охранника жилого комплекса, в котором сам жил.

Видео инцидента с охранником появилось в Facebook-сообществе “Астана – Что? Где? Когда?”.

https://www.facebook.com/100001337994507/videos/3896483823739512/

Из своей квартиры вооруженный охотничьим ружьем мужчина отстреливался шесть часов, произведя в сторону полицейских около 30 выстрелов.

Местных жителей эвакуировали.

Пострадавших среди полиции и гражданского населения нет, говорят правоохранители. По их словам, огнестрельное оружие против стрелка не использовали, применялись только светошумовые гранаты.

Позже стрелок выбросился со своего 17-го этажа и погиб на месте.

Выяснилось, что погибшему 56 лет, никаких требований в ходе стрельбы он не выдвигал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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