 

“Тищенко – молодец. Отвечать будет только администрация гостиницы и ресторана”. Глава киевской Госпродпотребслужбы о вечеринке нардепа

24.04.2021, 22:04, Новости дня
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Об этом начальник столичного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан рассказал в эфире канала “Украина 24” 24 апреля.

“Тищенко – молодец, для своей жены устроил праздник, но это, к сожалению, отношение к определенным правилам, которые устанавливаются для всей Украины. В понедельник был составлен Нацполицией протокол на 34 тыс. грн и подготовлены документы к уголовному производству по ст. 325 [нарушение санитарных правил и норм]. Отвечать будет только администрация гостиницы и ресторана. Тищенко только как человек может отвечать за это деяние”, – сказал Рубан.

По его словам, после инцидента в Киеве провели рейды по всем отелям и ресторанам при них. Ежедневно составляли по два-три протокола.

Контекст:18 апреля прошла вечеринка в киевской гостинице Fairmont, которую Тищенко устроил, невзирая на локдаун, в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской. Полиция на основании сообщений о вечеринке открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений. Один из помощников Тищенко заявлял, что празднование проходит дома у нардепа, но позднее Тищенко признал, что отмечали в “узком и почти семейном” кругу в гостинице.
Первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко 20 апреля сказал, что фракция ждет от Тищенко объяснений, так как “пока не может с ним полноценно прокоммуницировать”. Сам Тищенко признал, что поступок был “несколько вызывающим”. Однако “самого факта нарушения нет”, считает он.
22 апреля на заседании фракции заслушали объяснения Тищенко. Фракция в итоге пришла к выводу, что нардеп оплатит максимально предусмотренный законодательством штраф. Окончательное решение в отношении него примет политсовет партии. Сам Тищенко перед заседанием сказал, что “очень сильно любит жену”. Скандал с празднованием он считает “политическим заказом” политических оппонентов.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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