Мнение: Письмо: “Дарил цветочки”

Сложность многих историй в том, что авторы не видят никаких проблем в себе, даже не догадываются, что в них может быть что-то не так, их фокус на собственные ошибки не попадает. Они утверждают, что делали все хорошо, а партнер или партнерша вдруг сбрендили. Может быть не очень здоровы психически?

Это сценарий Штурмана, когда партнер неожиданно ведет себя неадекватно, как кажется Штурману.

И если автор описывает ситуацию подробней, приводит диалоги, фрагменты своей рефлексии, какие-то эпизоды общения, то всегда очень хорошо видно, что не так и где его Штурман.

А если автор пишет коротко, то кроме утверждения, что он вел себя хорошо, а партнер плохо, нет вроде бы ничего.

Но все-таки даже в самом коротком и схематичном письме, под самой непроницаемой короной, Штурман виден, и виден фокус на себе. Обычно несложно доконструировать описания автора и увидеть, что именно было не так в его отношениях.

Попробуйте этим заняться сами с этим письмом.

defejocet

Письмо в рубрику evolutiolab. Тема: Навязчивость и депрессия. Ссылка на LJ: https://defejocet.livejournal.com/

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Пишу в надежде попасть на разбор. Заранее приношу извинения, если личка – это не валидный канал связи, других способов написать в рубрику я не нашёл.

Мне 30, ей 28, работаем на хороших должностях. Я в разводе, есть сын детсадовец. Она замужем не была, детей нет.

Познакомились в Тиндере, через пару дней переписки вытащил её в бар, разговор был очень интересный, я проводил её до её станции метро, на прощание мы поцеловались.

Далее начался довольно тёплый роман, мы виделись пару раз в неделю, по очереди оставались друг у друга дома, списывались каждый день, часто она была инициатором встреч и переписок, я всегда её угощал, но когда она очень настаивала, позволял ей заплатить её часть. Ходили в кино, в бары, рестораны, просто гуляли. На каждой встрече дарил ей какую-то приятную мелочь, мне нравилось видеть, как она улыбается в ответ. В постели тоже всё было ок, временами даже очень интересно. Так прошёл месяц.

В последние три недели я заметил нарастающую холодность с её стороны, стали меньше списываться, на расспросы что случилось и нужна ли помощь говорила что всё ок. До этого предупреждала, что у неё бывают депрессивные периоды, когда ни с кем не хочется общения и что раньше она болела депрессией.

Я пытался подбодрить её как мог, дарил цветочки, не переставал говорить комплименты, помогал по хозяйству, но общение сходило на нет. На вопрос что случилось и не хочет ли она перестать общаться она ответила что всё ок, что она просто работает, и что переставать общаться она не хочет.

Мы не общались двое суток, я два раза за это время кинул ей мемчики, которые остались без ответа. Написал ей что соскучился, и что мне её не хватает. На это она ответила мне довольно душной отповедью, что не готова к сближению, что сейчас не готова к отношениям и её устраивает такой формат общения, который у нас сейчас. Я спросил что случилось, почему её поведение так изменилось, может я что-то не так сделал? Она сослалась на депрессивный период.

После этого разговора мы виделись последний раз. Сходили в кино, поход на этот фильм предложила она, ещё до того, как всё пошло под откос. Ночь и утро были супер-холодными с её стороны. Я попытался ещё раз спросить, что случилось и могу ли я чем-то помочь, ответ был тем же. Тогда я повесил полочки, которые обещал ей повесить, собрал инструменты и уехал, попросил её бодриться на прощание.

Через два дня молчания позвал её в кино на выходные. Она не ответила. Через сутки я спросил что-то вроде:

– Ты не хочешь в кино, да?

– Мне сейчас хочется только, чтобы меня никто не трогал.

Тогда я молча удалил её отовсюду и общение на этом закончилось.

Как мне кажется, я сделал всё что мог и как мог старался её подбодрить, ходов у меня не осталось. Дальше лезть и нарываться на хамство смысла абсолютно не вижу.

Прошу помочь разобраться в сложившейся ситуации.