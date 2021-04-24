Мнение: Чур меня

Лукашенко высказался о слухах по поводу создание российской военной базы на территории Белоруссии: «…Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске — в трёх минутах полёта до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?..»

Вопрос “зачем” не является категорически отрицательным ответом, но то, что Лукашенко не стал рассказывать про то, что кругом враги и надо сплотиться, вполне говорит о том, что пока на этот счет нет никаких не то что договоренностей, но и согласия.

Вообще после Крыма желания размещать у себя российские базы мало у кого возникнет. НАТО, конечно, агрессор, но братская Россия не выглядит сильно лучше. А потому “чур меня” – самый надежный сценарий взаимоотношений, во всяком случае в ситуациях, когда возникает вопрос о размещении новой базы.

Кроме того, опасения Лукашенко может вызвать еще и нынешняя политика Кремля, которая постепенно утрачивает вменяемость в медицинском смысле этого слова. Если Путин все-таки вознамерится отправиться в рай (что там в голове у него, он, наверное, и сам не всегда может понять), то Белоруссия в таком случае становится заложником и целью ответных ударов. Удовольствие, прямо скажем, ниже среднего.

А потому дружба на расстоянии – идеальный вариант отношений с Кремлем.

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