 

Мнение: Чур меня

24.04.2021, 21:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лукашенко высказался о слухах по поводу создание российской военной базы на территории Белоруссии: «…Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске — в трёх минутах полёта до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?..»

Вопрос “зачем” не является категорически отрицательным ответом, но то, что Лукашенко не стал рассказывать про то, что кругом враги и надо сплотиться, вполне говорит о том, что пока на этот счет нет никаких не то что договоренностей, но и согласия.

Вообще после Крыма желания размещать у себя российские базы мало у кого возникнет. НАТО, конечно, агрессор, но братская Россия не выглядит сильно лучше. А потому “чур меня” – самый надежный сценарий взаимоотношений, во всяком случае в ситуациях, когда возникает вопрос о размещении новой базы.

Кроме того, опасения Лукашенко может вызвать еще и нынешняя политика Кремля, которая постепенно утрачивает вменяемость в медицинском смысле этого слова. Если Путин все-таки вознамерится отправиться в рай (что там в голове у него, он, наверное, и сам не всегда может понять), то Белоруссия в таком случае становится заложником и целью ответных ударов. Удовольствие, прямо скажем, ниже среднего.

А потому дружба на расстоянии – идеальный вариант отношений с Кремлем.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.03 / Скандалы: Большой земельный передел в Крыму

31.10 / «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей»

09.02 / Что умеет хлебопечка Starwind SBR4163

15.10 / Педагоги детской школы искусств им. Рахманинова из Нового Уренгоя тоже создали новую вакцину от COVID-19

02.01 / Что чувствуют люди перед смертью?

07.12 / Призраки авизо

30.08 / Медики оценили вероятность появления рака от красного мяса

11.03 / Личное: “Разговаривал загробным голосом”

27.06 / Мнение: Свежий анекдот – звонок Путину 2 июля в Ново-Огарёво

05.07 / Российские ученые рассказали о новом способе обнаружения самолётов-невидимок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика