Лукашенко пригрозил наказать готовившего переворот юриста «на всю катушку»

Юрист Юрий Зенкович, обвиняемый в подготовке госпереворота в Белоруссии, ответит «на всю катушку», сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Он ответит на всю катушку. И не потому, что это я, а потому, что он готовил государственный переворот», – передает РИА «Новости» заявление президента Белоруссии в эфире телеканала ОНТ.

По словам Лукашенко, Зенковича давно «вели» спецслужбы США. Белорусский лидер обратил внимание, что юрист получил гражданство Соединенных Штатов, едва приехав туда. «Они его схватили, он им нужен, они ему дали гражданство как защиту на вот этот случай», – отметил глава Белоруссии.

Ранее Лукашенко раскрыл сценарии попытки переворота в Белоруссии.

Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.

ФСБ опубликовала оперативную видеосъемку задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты по подозрению в подготовке государственного переворота в Белоруссии.