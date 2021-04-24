Японцы поблагодарили Путина за собак

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24.04.2021, 21:18, Новости дня
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Читателей японского бизнес-журнала President Online восхитил тренд на собак породы акита-ину. По их мнению, популярность этих животных возросла в РФ благодаря президенту Владимиру Путину, получившему собаку в подарок от губернатора префектуры Акита Норихисы Сатакэ.

Как считают читатели, собакам породы акита-ину гораздо комфортнее живется в большой и просторной России, чем на родине в Японии, пишет РИА «Новости».

«Президент Путин! Спасибо за то, что держите у себя собаку японской породы акита-ину по имени Юмэ. Это здорово!» – написал в комментариях один из читателей.

«Мне кажется, что в Японии им тесно и жарко. Вот в РФ простор и прохлада, и им там, наверное, значительно лучше», – предположил другой пользователь.

«А мне нравится, что в РФ так быстро растет число собак японских пород. Это же соприкосновение культур», – отметил третий читатель.

Напомним, в 2012 году губернатор японской префектуры Акита в благодарность за сотрудничество и помощь в ликвидации последствий сильного землетрясения и цунами подарил Путину щенка охотничьей породы акита-ину. Его назвали Юмэ, или Мечта (в переводе на русский). В декабре 2016 года президент взял Юмэ с собой в Кремль на интервью с японскими журналистами.



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