 

В Забайкальском крае во время охоты застрелили главу регионального УФСИН

24.04.2021, 21:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Забайкальском крае во время охоты погиб глава регионального управления ФСИН Евгений Шихов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным силовиков, начальник УФСИН и еще один человек погиб от рук местного работника во время конфликта.

Как уточняет региональное издание «Чита.ру», мужчины планировали поохотиться на кабана. Позже между ними и сторожем охотохозяйства, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. Последний открыл огонь из дробовика.

Местные силовики возбудили уголовное дело об убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Телеграм-канал «112» утверждает, что второй погибший — начальник СИЗО №1 в Чите Валерий Герман. Официально эта информация не подтверждена.

Генерал-майор внутренней службы Шихов работал в Забайкалье с 2018 года. До этого он исполнял обязанности начальника УФСИН по Мурманской области.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.06 / Личное: Молодец Катька!

08.07 / Ученые заявили, что впервые вылечили ВИЧ-инфекцию при помощи лекарств

17.08 / Договор авторского отъема

15.08 / Допрос задержанных участников акций протеста в Беларуси

18.12 / Несколько правдоподобных и фантастических версий гибели древнего индийского города Мохенджо-Даро

11.03 / Эксперты назвали главные киберугрозы 2021 года

02.03 / Вышел первый смартфон с монолитным корпусом из углеродного волокна Carbon 1 MK II

12.12 / Мнение: Путин про отравление Навального

27.09 / Мнение: Бомбежка Воронежа не состоится

01.02 / «Обнулила нас»: Манукян готовит песню про расставание с Бузовой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика