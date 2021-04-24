В Забайкальском крае во время охоты застрелили главу регионального УФСИН

В Забайкальском крае во время охоты погиб глава регионального управления ФСИН Евгений Шихов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным силовиков, начальник УФСИН и еще один человек погиб от рук местного работника во время конфликта.

Как уточняет региональное издание «Чита.ру», мужчины планировали поохотиться на кабана. Позже между ними и сторожем охотохозяйства, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. Последний открыл огонь из дробовика.

Местные силовики возбудили уголовное дело об убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Телеграм-канал «112» утверждает, что второй погибший — начальник СИЗО №1 в Чите Валерий Герман. Официально эта информация не подтверждена.

Генерал-майор внутренней службы Шихов работал в Забайкалье с 2018 года. До этого он исполнял обязанности начальника УФСИН по Мурманской области.

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