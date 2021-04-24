 

Мнение: Найдены обломки пропавшей индонезийской подводной лодки

24.04.2021, 21:14, Разное
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Подводная лодка "Нанггала" ВМС Индонезии объявлена затонувшей.
Расчетный запас воздуха на лодке закончился еще утром и нет даже гипотетических шансов, что кто-то мог выжить в одном из отсеков. Засим весь экипаж считают погибшим.
Сам корпус лодки пока не обнаружен, найдено лишь нефтяное пятно в том районе, где она погрузилась.
Начальник штаба ВМС Индонезии заявил, что лодка скорее всего покоится на глубине в 850 метров и поднять ее будет весьма проблематично.
Причины катастрофы пока неизвестны, военные склоняются к тому, что произошло разрушение корпуса лодки, но не в результате взрыва, так как гидролокаторы в районе учений не фиксировали незапланированных взрывов.
В море выловили различный хлам с лодки, включая детали одного из торпедных аппаратов и бутылку с жидкостью для смазки перископа.

Источник: Colonel Cassad



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