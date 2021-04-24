Мнение: Генеральная уборка России, пластик против мозга и сигареты без привыкания

1. Россия постепенно становится чище. С 2012 года идёт генеральная уборка Арктики, из которой вывозятся накопленные там с советских времён отходы. С 2016 года действует проект «Чистая страна», призванный разобраться с несанкционированными свалками и мусором. Теперь у властей дошли руки и до уборки промышленных территорий. Чтобы открыть новое производство, по закону необходимо будет убраться на старой площадке:

https://lenta.ru/news/2021/04/21/pravitelstvo/

Вице-премьер Виктория Абраменко пообещала провести генеральную уборку в России к 2030 году. По ее словам, правительство готовится принять законопроект, устанавливающий ответственность собственников предприятий за чистоту территорий, сообщает ИА REGNUM.

«При вводе в эксплуатацию промышленных объектов собственники должны будут разработать план вывода из эксплуатации своих предприятий и ликвидации накопленного вреда», — отметила Абрамченко.

Мы живём в цифровую эпоху: чтобы выявлять свалки, не нужны спутниковые снимки – вполне достаточно дронов с видеокамерами. Они смогут отслеживать даже мелкий мусор и выписывать за него штрафы владельцам участков.

2. Успешно построенный человечеством пластиковый мир оказался не столь уж безопасен. Пишут, что пластик делает нас глупее:

https://lenta.ru/news/2021/04/13/bisfenols/

Ученые Байройтского университета в Германии выяснили, что пластификаторы, содержащиеся во многих предметах быта, могут нарушать важные функции человеческого мозга. Статья исследователей опубликована в журнале Communications Biology.

В ходе экспериментов специалисты обнаружили, что даже небольшие количества пластификатора бисфенола А и бисфенола S нарушают передачу сигналов между нервными клетками в мозге рыб. По мнению авторов научной работы, подобное влияние они могут оказывать и на нервную систему человека, поэтому необходимо разработать пластификаторы, не представляющие вреда для организма. <…>

Бисфенолы содержатся в упаковках пищевых продуктов, пластиковой посуде, бутылках для питья, игрушках, зубных пломбах и детских куклах.

Альтернатива очевидна: экологически чистая бумажная упаковка и посуда, золотые зубы, деревянные игрушки.

Как я уже писал, отказ мира от пластика на руку России: бумагу производят из леса, которого у нас очень много. Россия вполне может претендовать на лидерство в деревянном мире будущего.

3. Президент Байден таки пытается сделать что-то полезное для Америки:

https://usa.one/2021/04/administraciya-bajdena-planiruet-snizit-uroven-nikotina-v-sigaretax/

Согласно отчету, администрация Байдена требует от табачных компаний снизить уровень никотина в сигаретах, чтобы они больше не вызывали привыкания.

Управление по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами должно до 29 апреля также ответить на петицию о запрете сигарет с ментолом.

Администрация взвешивает три варианта: запретить ментоловые сигареты, снизить уровень никотина или сделать и то, и другое.

В настоящее время предполагается, что сокращение количества никотина в сигаретах, вероятно, позволит миллионам курильщиков либо бросить курить, либо перейти на никотиновые жевательные резинки, леденцы или электронные сигареты.

Цель запрета на ментол — потенциальные курильщики, молодые люди, которые начинают курить с ментоловых сигарет.

Впрочем, по слухам, табачные компании уже давно законтрили тактику американских властей, скупив стартапы по производству конопли.