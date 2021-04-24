 

“Очень впечатляет”: Ученые обнаружили добывающие “экологически безопасную” медь бактерии

24.04.2021, 21:00, Разное
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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли обнаружить бактерии, способные создавать настоящую медь. По словам исследователей, микроорганизмы генерируют цветной металл посредством уникальной реакции с массивом белков.
Американские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли обнаружить бактерии, способные создавать настоящую медь. По словам исследователей, микроорганизмы генерируют цветной металл посредством уникальной реакции с массивом белков.

В настоящее время медь остается одним из наиболее востребованных металлов, поскольку спектр её использования весьма широк и эксклюзивен: это и материал для электрических кабелей, и катализатор для нефтехимических заводов, а кроме того, она применяется в эксплуатации систем охлаждения, водопроводных сетей и т.д. Однако технология добычи полезного материала зачатую сопряжена с токсическим воздействием на окружающую среду и другими проблемами, связанными с добычей сырья в больших объемах. Более того, запасы меди, содержащиеся в земных недрах, являются исчерпаемыми. Вышеуказанные факторы стали причиной профильных изысканий ученых из США, в ходе которых они обнаружили в медных рудниках весьма интересные бактерии. Данные микроорганизмы имеют свойство превращать токсичные ионы меди в одноименный одноатомный металл. В частности, представляя свою научную работу, специалисты показали, как бактерии, найденные в рудниках Бразилии, смогли превратить ионы сульфата меди в частицы нульвалентной металлической меди.

Разбирая механизм химического процесса, исследователи изучили упомянутые бактерии с помощью мощного электронного микроскопа. “Мы обнаружили, что бактерии выделяют одноатомную медь. С химической точки зрения это очень сложно получить. как правило, агрессивные химикаты используются для получения единичных атомов любого элемента. Эта бактерия создает его естественным путем, что очень впечатляет”, – пояснили исследователи. Они отметили, что особенности традиционного синтетического процесса добывания одноатомной одновалентной меди обусловливают его большую трудоемкость и дороговизну, микроорганизмы же со своей стороны применяют уникальный микробиологический путь с массивом белков, способных генерировать необходимый металл. “Целью микробов является создание менее токсичной среды для себя путем преобразования ионной меди в одноатомную медь, но в то же время они делают то, что выгодно и нам”, – подчеркнули эксперты.

К слову, эксперты упомянули, что нашли пока лишь одну разновидность таких бактерий, однако они допускают существование и аналогичных, а в качестве своего следующего шага анонсировали сбор полученной таким эксклюзивным способом меди для последующего её применения на практике. Материалы исследования были опубликованы на ресурсе Phys.org.

Источник: phys.org



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