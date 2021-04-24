Стили письма у влюбленных пар оказались одинаковыми

Филологи из Соединенных Штатов провели необычное исследование. На этот раз ученых интересовало, насколько влюбленные копируют друг друга в письменной речи.

Для того чтобы ответить на поставленный вопрос, исследователи из Пенсильванского и Стэнфордского университетов решили сравнить стили написания сообщений в мессенджерах по время общения между влюбленными парнями и девушками.

Результат оказался ошеломляющим. В большинстве случаев люди пары начинали использовать одни и те же языковые конструкции. Даже слова-паразиты они перенимали друг у друга. Вот так, даже на примере письменной речи можно увидеть, что любовь – зла… Влюбляясь, мы просто начинаем наследовать друг друга, пытаясь стать единым целом, отмечают ученые.