 

Стили письма у влюбленных пар оказались одинаковыми

24.04.2021, 20:56, Новости дня
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Филологи из Соединенных Штатов провели необычное исследование. На этот раз ученых интересовало, насколько влюбленные копируют друг друга в письменной речи.

Для того чтобы ответить на поставленный вопрос, исследователи из Пенсильванского и Стэнфордского университетов решили сравнить стили написания сообщений в мессенджерах по время общения между влюбленными парнями и девушками.

Результат оказался ошеломляющим. В большинстве случаев люди пары начинали использовать одни и те же языковые конструкции. Даже слова-паразиты они перенимали друг у друга. Вот так, даже на примере письменной речи можно увидеть, что любовь – зла… Влюбляясь, мы просто начинаем наследовать друг друга, пытаясь стать единым целом, отмечают ученые.



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