 

Ученые считают, что викинги очень быстро освоили технологии металлургии

24.04.2021, 20:56, Новости дня
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Успех племен викингов на мировой арене был не случайным, отмечают ученые. До какого-то момента об этих варварах мало кто знал в Европе, но вот они уже начинают завоевывать все большее и большее пространство.

Все дело в том, что в девятом веке викинги переняли и полностью освоили самые современные на то время технологии металлургии. Ученые исследовали состав стали, различных сплавов, которые изготовлялись в кузнях викингов, и пришли в полный восторг.

Самое интересное, что викинги сумел совершить настоящий квантовый скачок. То же самое другие народы делали в течение более тысячи лет, утверждают ученые. Впрочем, идти проторенным путем не так уж и сложно. Главное, быть хорошим и прилежным учеником.



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