Мнение: О стремительном переобувании
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Нет, но всё-таки, насколько же короткая у людей память! Давно пора бы перестать удивляться тому. Но вот же незадача: россияне никак не перестают удивлять.
Всего два коротких фрагмента.
Конечно же, вы успели увидеть вот это, где восторгов – полный #интернет.
Подумать только! Сам Тилль Линдеманн выпустил клип на кавер песни «Любимый город», написанной на стихи советского поэта Евгения Долматовского, где поёт – подумать только! – на русском языке. И восторгов-то, восторгов…
И вот это сразу оказалось забыто всеми. Будто и не было волны гнева и возмущения.
Артисту в принципе не привыкать переобуваться.
Но зачем так быстро переобувается публика?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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