 

Мнение: О стремительном переобувании

24.04.2021, 20:30, Разное
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Нет, но всё-таки, насколько же короткая у людей память! Давно пора бы перестать удивляться тому. Но вот же незадача: россияне никак не перестают удивлять.

Всего два коротких фрагмента.

Конечно же, вы успели увидеть вот это, где восторгов – полный #интернет.

Подумать только! Сам Тилль Линдеманн выпустил клип на кавер песни «Любимый город», написанной на стихи советского поэта Евгения Долматовского, где поёт – подумать только! – на русском языке. И восторгов-то, восторгов…

И вот это сразу оказалось забыто всеми. Будто и не было волны гнева и возмущения.

Артисту в принципе не привыкать переобуваться.

Но зачем так быстро переобувается публика?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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