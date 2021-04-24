Мнение: Саранча

В Ливане помимо экономической, социальной и политической катастрофы появилась новая – нашествие саранчи, которая сжирает всё на своём пути. Не сказать, что это как-то необычно, но именно сейчас такое нашествие точно некстати.

Хорошо китайцам – они решили проблему, признав всё, что шевелится, едой. А потому любая подобная проблема для них вообще не проблема. Но Ливан – это не Китай.

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