 

Мнение: Саранча

24.04.2021, 20:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Ливане помимо экономической, социальной и политической катастрофы появилась новая – нашествие саранчи, которая сжирает всё на своём пути. Не сказать, что это как-то необычно, но именно сейчас такое нашествие точно некстати.

Хорошо китайцам – они решили проблему, признав всё, что шевелится, едой. А потому любая подобная проблема для них вообще не проблема. Но Ливан – это не Китай.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.08 / Шон Пенн раскрыл подробности тайной свадьбы с Лейлой Джордж

14.04 / Матча, коллаген, хлорелла: почему суперфуды стоит добавить в рацион

11.08 / Для российского истребителя Су-30СМ разработают ракету двойного назначения

15.12 / Число заразившихся COVID-19 в России выросло на 26,6 тысячи

22.12 / “Мы получим более жесткий авторитарный режим”: Карбалевич сделал прогноз о будущем Белоруссии с Лукашенко

09.07 / Мнение: Задержан по старым заказным убийствам губернатор Сергей Фургал

16.07 / Сергей Полунин: Татуировку с Путиным сведу в последнюю очередь

27.01 / В военной части под Москвой обрушилась крыша

13.11 / Дом народов России провел экспертное обсуждение работы по сохранению культуры народов России

15.03 / Володин завел личный Telegram-канал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика