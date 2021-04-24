 

Зюганов переизбран председателем КПРФ

24.04.2021, 20:24, Новости дня
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов переизбран председателем Центрального комитета партии, сообщил пресс-секретарь политика Александр Ющенко.

Пленум избрал Зюганова единогласно, никто не воздержался и не проголосовал против, передает РИА «Новости».

Ранее занимавший пост заместителя председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин был избран первым зампредом ЦК. Также на должности зампредов избраны Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков и Леонид Калашников, информирует ТАСС.

Зюганов является председателем ЦК КПРФ с 1995 года, до этого был председателем центрального исполнительного комитета партии. Депутат Государственной думы с 1993 года.



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