Зюганов переизбран председателем КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов переизбран председателем Центрального комитета партии, сообщил пресс-секретарь политика Александр Ющенко.

Пленум избрал Зюганова единогласно, никто не воздержался и не проголосовал против, передает РИА «Новости».

Ранее занимавший пост заместителя председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин был избран первым зампредом ЦК. Также на должности зампредов избраны Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков и Леонид Калашников, информирует ТАСС.

Зюганов является председателем ЦК КПРФ с 1995 года, до этого был председателем центрального исполнительного комитета партии. Депутат Государственной думы с 1993 года.