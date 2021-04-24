Лукашенко: в экстренной ситуации власть в Беларуси перейдет от президента к Совбезу

Александр Лукашенко анонсировал декрет, согласно которому в случае смерти президента или введения чрезвычайного положения власть в Беларуси переходит к Совету безопасности. Его слова приводит госагентство БелТА.

«Если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. <…> Подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной «если вдруг», — сказал он.

Сейчас в Совбез Беларуси входят сам Лукашенко, его старший сын Виктор, премьер Беларуси, председатель нацбанка, а также главы всех основных органов законодательной, исполнительной и судебной власти и командование силовых структур.

«У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления», — уточнил Лукашенко принцип работы Совбеза в будущем.

При этом по Конституции Беларуси в описанных случаях полномочия президента переходят к премьер-министру до избрания нового главы государства (ст. 89).

17 апреля Лукашенко уже анонсировал декрет, не раскрывая его сути. Он говорил, что «это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства» и что

«даже если меня не будет, по-народному говоря, только через мой труп, у них [оппозиции] ничего не получится».

До этого Лукашенко обещал освободить кресло президента после принятия новой конституции республики.

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Также 17 апреля Лукашенко заявил о подготовке покушения на него и его детей, в которой якобы участвовали адвокат Юрий Зенкович и политолог Александр Федута. Он подчеркнул, что «скорее ЦРУ и ФБР, не знаю» якобы подготовили погреб в Гомельской области для похищения. Зенковича и Федуту задержали в Москве после обращения Лукашенко к президенту РФ Владимиру Путину и директору ФСБ Александру Бортникову. Сперва их считали пропавшими.

Лукашенко также пояснил о причастности к подготовке переворота лидера партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Григория Костусева. Российская ФСБ сообщила, что задержанные в Москве Зенкович и Федута якобы готовили военный переворот 9 мая в Минске. Сейчас оба фигуранта дела находятся под стражей в СИЗО КГБ в Минске.

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